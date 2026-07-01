Прибыль крупного производителя спорттоваров не помогла его акциям перестать дешеветь

Акции подешевели до менее чем $40 за штуку, несмотря на сильный финансовый отчет

Акции одного из крупнейших в мире производителей спортивных товаров, американской компании Nike, продолжили дешеветь, несмотря на публикацию ее отчета о более сильных, чем ожидали аналитики, результатах работы за четвертый квартал финансового года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Бумаги накануне снижались на 8 процентов, но в итоге отыграли падение, потеряв за день около 1 процента. К моменту публикации они возобновили падение, опускаясь ниже 40 долларов (с 41,05 до 39,63) за штуку, на 3,46 процента.

Все это происходит на фоне данных о чистой прибыли компании, составившей в прошлом квартале 1,069 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль на акцию достигла 20 центов против ожидаемых 13 центов, выручка также превысила прогноз (10,97 против 10,86 миллиарда долларов).

Как отмечает CNBC, продажи Nike в регионе «Большой Китай» упали на 12 процентов, до 1,3 миллиарда долларов, но и тут оказались выше ожиданий Уолл-стрит. Гендиректор Эллиотт Хилл заявил на фоне этого, что компания «полна решимости вернуть себе лидерские позиции» на китайском рынке, признав, что «в целом, результаты пока не соответствуют ожиданиям».

С учетом того, что усилия по оздоровлению бизнеса предпринимаются в условиях макроэкономической и геополитической неопределенности, финдиректор Nike Мэтт Френд, которого также процитировали журналисты, констатировал, что потребители во всем мире испытывают «серьезное давление», что оказывает особенно сильное влияние на сегмент спортивной одежды, где продажи в отчетном квартале упали двузначными темпами.

