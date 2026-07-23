В РПЦ заявили о «проклятой жизни» богатых людей

Протоиерей Ткачев заявил, что у богатых людей проклятая жизнь

Россиянам не следует завидовать богатым людям и тем, кто находится у власти, так как у них «проклятая жизнь». Об этом прихожанам заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев, видео со встречи опубликовано на его RuTube-канале.

Ткачев подчеркнул, что большие деньги отнимают аппетит и сон, заставляя человека изо дня в день работать ради своего капитала.

«Если Бог даст вам богатство — вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым», — указал Ткачев.

По словам протоиерея, те, у кого нет миллиардов и большой ответственности из-за власти, живут лучше всех, потому что такие люди по-настоящему свободны.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что потеря самокритики является главным грехом людей с властными полномочиями. По его словам, из-за утраты этого качества у людей во власти развивается большое количество пороков.