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16:01, 18 февраля 2024Россия

Патриарх Кирилл высказался о главном грехе людей во власти

Патриарх Кирилл: потеря самокритики — главный грех людей во власти
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что потеря самокритики является главным грехом людей с властными полномочиями. Об этом он высказался после литургии в Троицком храме в Реутове, его слова приводит агентство ТАСС.

По словам предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), иногда люди с властными полномочиями по причине того, что от них многое зависит и у них находится большое количество людей в подчинении, «завышают как бы свое значение [...] и теряют критическое отношение к себе». «Вот это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит не столько к тому, что он занимает это место, а к своей собственной личности», — отметил патриарх. Глава РПЦ добавил, что на фоне влияния этих факторов и подобной логики действий у людей во власти развивается большое количество пороков.

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Патриарх указал на то, что за сегодняшним богослужением читался евангельский отрывок о начальнике мытарей (сборщиков податей — прим.«Ленты.ру») Закхее, который при встрече с Христом раскаялся в том, что несправедливо обирал простых людей, и пообещал «воздать вчетверо» всем тем, с кем он поступил плохо. Он подчеркнул особую поучительность данного евангельского чтения для представителей власти — прежде всего тех, кто «особенно имеет власть брать от граждан материальные ценности через налоги и деньги». Такая работа требует особой честности и внутренней силы, заключил глава РПЦ.

В январе патриарх Кирилл призвал не отвергать россиян, которые уехали из страны после начала СВО по идеологическим причинам, а затем вернулись с осознанием ошибки.

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      Полина Кислицына
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