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05:46, 7 января 2024Россия

Патриарх Кирилл призвал прощать уехавших за границу и раскаявшихся россиян

Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул Россию и вернулся с покаянием

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россиян, уехавших за границу после начала специальной военной операции (СВО) по идеологическим причинам, а после вернувшихся с осознанием ошибки, не нужно отвергать. К прощению таких людей призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью ТАСС, которое транслировали в эфире «Россия-1».

«Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть», — объяснил патриарх.

Он сравнил происходящее с притчей о блудном сыне, в которой младший ребенок самовольно уходит из дома, а после возвращается, растратив все свое наследство, и отец принимает его. По словам патриарха Кирилла, у него христианский подход к вопросу о россиянах, возвращающихся назад после отъезда из страны, и иного быть не может.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел богослужение на Рождество Христово в храме Христа Спасителя в Москве. По случаю праздника туда привезли икону «Троица» Андрея Рублева.

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      Александра Синицына
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