Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:01, 23 июля 2026Ценности

Неузнаваемая внешность звезды «Реала» после пластики разочаровала фанатов

Футболист Винисиус Жуниор сделал пластику подбородка и разочаровал фанатов внешностью
Мария Винар

Кадр: @RkFutbol

Нападающий сборной Бразилии по футболу и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сделал пластическую операцию по коррекции подбородка и разочаровал фанатов новой внешностью. Комментарии появились в X (ранее — Twitter).

Звезда «Реала» прибегнул к хирургическому вмешательству в клинике в штате Гояс (Бразилия) после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. Известно, что такая пластика направлена на увеличение и подчеркивание подбородка и часто используется для улучшения очертаний лица.

Фото 26-летнего футболиста после преображения мгновенно распространились по соцсетям. Многие поклонники отметили, что спортсмен стал неузнаваемым. «Это разбивает сердце. Он выглядит как другой человек», «Я в шоке от того, что он с собой сделал», «До пластики он выглядел лучше», «Выглядит он хорошо, но утратил часть себя», «Он так сильно ненавидел свою внешность? Зачем ему понадобилось менять свое лицо?» — рассуждали они.

Ранее американский косметолог Ниа Джонсон обсудила внешность футболистов Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси с чемпионата мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Истребитель пятого поколения Су-57 разбился под Москвой. Летчик до последнего уводил самолет от жилых домов
    Российский «Кощей» в зоне СВО притих
    Россиянам назвали маскирующееся под съедобное опасное растение
    Главу Пентагона назвали неудачником
    Неузнаваемая внешность звезды «Реала» после пластики разочаровала фанатов
    В Москве мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома
    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки
    Трамп выступил с грозным предупреждением из-за ситуации на Ближнем Востоке
    В Госдуме ответили на заявление Зеленского о подготовке мобилизации в России
    Новый главком ВСУ сделал резкое заявление о россиянах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok