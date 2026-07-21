Звезда «Реала» сделал пластическую операцию

Бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор сделал пластическую операцию

Нападающий сборной Бразилии по футболу и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сделал пластическую операцию по коррекции подбородка. Об этом сообщает Portal Leo Dias.

По информации источника, звезда «Реала» сделал процедуру гармонизации подбородка в клинике в штате Гояс (Бразилия) после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. Отмечается, что такая процедура направлена на увеличение и подчеркивание подбородка и часто используется для улучшения очертаний лица.

Сборная Бразилии проиграла национальной команде Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира. Команда впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2027 года. Нападающий зарабатывает в мадридской команде более 20 миллионов евро за сезон.