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12:41, 21 июля 2026Спорт

Звезда «Реала» сделал пластическую операцию

Бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор сделал пластическую операцию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent Carchietta / IMAGN IMAGES via Reuters

Нападающий сборной Бразилии по футболу и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сделал пластическую операцию по коррекции подбородка. Об этом сообщает Portal Leo Dias.

По информации источника, звезда «Реала» сделал процедуру гармонизации подбородка в клинике в штате Гояс (Бразилия) после вылета национальной команды с чемпионата мира 2026 года. Отмечается, что такая процедура направлена на увеличение и подчеркивание подбородка и часто используется для улучшения очертаний лица.

Сборная Бразилии проиграла национальной команде Норвегии со счетом 1:2 в 1/8 финала чемпионата мира. Команда впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал мирового первенства.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2027 года. Нападающий зарабатывает в мадридской команде более 20 миллионов евро за сезон.

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