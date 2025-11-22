Спорт
12:24, 22 ноября 2025

Винисиус продлит контракт с «Реалом»

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор продлит контракт с мадридским «Реалом»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор продлит контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает AS.

Стороны пришли к взаимному соглашению. Ожидается, что футболист останется в «Реале», несмотря на недавний конфликт с главным тренером Хаби Алонсо.

Действующий контракт Винисиуса рассчитан до лета 2027 года. 25-летний нападающий зарабатывает в мадридской команде более 20 миллионов евро за сезон.

«Реал» приобрел Винисиуса у бразильского «Фламенго» в 2018 году за 45 миллионов евро. С тех пор форвард провел за сливочных 338 матчей, в которых забил 111 мячей и отдал 90 передач. В данный момент его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.

15 октября сообщалось, что Винисиус оказался под угрозой уголовного наказания за нарушение общественного порядка во время празднования своего дня рождения в Бразилии. Торжество проводили в особняке в Рио-де-Жанейро с 19 по 21 июля, его посетили более 500 гостей. Соседи футболиста неоднократно жаловались на шум.

