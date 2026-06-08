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Забота о себе
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09:32, 8 июня 2026Забота о себе

Диетологи назвали вызывающие метеоризм с самым неприятным запахом продукты

Диетолог Бил: Крестоцветные овощи вызывают метеоризм с самым неприятным запахом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Диетологи Уитни Стюарт и Кейтлин Бил назвали продукты, вызывающие метеоризм с самым неприятным запахом. Своими наблюдениями они поделились с изданием Eating Well.

По словам Стюарт, запах газов обусловлен сероводородом, образующимся при ферментации кишечными бактериями серосодержащих продуктов. «Запах часто является признаком того, что вы едите продукты с высоким содержанием клетчатки и питательных веществ, которые действительно благоприятствуют вашему микробиому», — отметила она. По ее словам, особо сильный запах газам придают продукты животного происхождения с высоким содержанием белка: красное мясо и яйца. «Они богаты серосодержащими аминокислотами, которые бактерии в толстой кишке превращают в сероводород», — рассказала врач.

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Бил добавила, что неприятный запах газов вызывают крестоцветные овощи: брокколи, брюссельская и цветная капуста, также содержащие соединения серы. Чтобы снизить этот эффект, диетолог рекомендовала есть их приготовленными, а не сырыми, и постепенно увеличивать количество по мере адаптации кишечника. Кроме того, отметила Бил, к выделению большего количества газов с резким запахом приводит употребление бобовых, например, фасоли, в составе которой присутствуют олигосахариды. «Эти короткоцепочечные углеводы не перевариваются полностью в тонком кишечнике и вместо этого попадают в толстый кишечник, где бактерии ферментируют их и выделяют газы», — объяснила она.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков назвал пускание газов естественным процессом. По словам Приказчикова, норма пускания газов — до 15 раз в день.

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