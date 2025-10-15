Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:15, 15 октября 2025Спорт

Нападающий «Реала» отпраздновал день рождения и попал под суд

Нападающий «Реала» Жуниор попал под суд из-за нарушения общественного порядка
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Juan Medina / Reuters

Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиус Жуниор оказался под угрозой уголовного наказания за нарушение общественного порядка во время празднования своего дня рождения. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации издания, футболист отмечал свой 25-й день рождения в особняке в Рио-Де-Жанейро с 19 по 21 июля. За это время мероприятие посетило более 500 гостей.

Отмечается, что соседи Жуниора неоднократно жаловались на шум,
который доносился из дома футболиста. На место были также вызваны военные полицейские, которые просили снизить громкость, однако после их отъезда шум продолжался.

В результате футболиста обвинили в нарушении общественного порядка. Предварительные слушания по делу назначены на 6 ноября. Согласно бразильскому законодательству, за нарушение общественного спокойствия или рабочей обстановки предусмотрено наказание от 15 дней до 3 месяцев лишения свободы либо штраф.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года, его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил шесть голов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывших бойцов «Азова» начали задерживать на Украине. Их обвиняют в похищении людей во время мобилизации

    Самолет министра войны США экстренно сел в Британии

    Москвичам рассказали о погоде в выходные

    Путин подписал закон о запрете на автосписание денег за онлайн-подписки

    Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов

    Москвичам пообещали потепление

    В Раде заявили о двукратном росте дезертиров

    Лавров раскритиковал Рютте и других западных политиков за слова о силе России

    Россиянам назвали способ вернуть часть денег на «Госуслугах» при покупке жилья

    В российском городе кипятком затопило жилой дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости