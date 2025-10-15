Нападающий «Реала» отпраздновал день рождения и попал под суд

Нападающий «Реала» Жуниор попал под суд из-за нарушения общественного порядка

Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиус Жуниор оказался под угрозой уголовного наказания за нарушение общественного порядка во время празднования своего дня рождения. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации издания, футболист отмечал свой 25-й день рождения в особняке в Рио-Де-Жанейро с 19 по 21 июля. За это время мероприятие посетило более 500 гостей.

Отмечается, что соседи Жуниора неоднократно жаловались на шум,

который доносился из дома футболиста. На место были также вызваны военные полицейские, которые просили снизить громкость, однако после их отъезда шум продолжался.

В результате футболиста обвинили в нарушении общественного порядка. Предварительные слушания по делу назначены на 6 ноября. Согласно бразильскому законодательству, за нарушение общественного спокойствия или рабочей обстановки предусмотрено наказание от 15 дней до 3 месяцев лишения свободы либо штраф.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года, его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне он сыграл 16 матчей и забил шесть голов.