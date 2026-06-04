Путин охарактеризовал отношения с Казахстаном

Путин: Отношения России и Казахстана развиваются очень успешно

Отношения России и Казахстана развиваются успешно и по восходящей. Об этом рассказал президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Отношения РФ с Казахстаном развиваются очень успешно, по восходящей», — рассказал Путин.

Он отметил, что и у России, и у Казахстана есть желание находить компромиссы, которые могут помочь достижению общих целей — повышению благосостояния граждан двух стран.

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и строительства Казахстана ведет переговоры с министерством промышленности и торговли России по возможному ослаблению утильсбора для российских автомобилей на территории республики.