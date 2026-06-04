В Казахстане допустили послабление в отношении товаров из России

Нагаспаев рассказал о переговорах Казахстана с Минпромторгом РФ по ослаблению утильсбора

Министерство промышленности и строительства Казахстана ведет переговоры с министерством промышленности и торговли России по возможному ослаблению утильсбора для российских автомобилей на территории республики. С таким заявлением выступил глава ведомства Ерсайын Нагаспаев в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Процесс [возможного пересмотра решения] всегда продолжается. Будем искать какие-то дополнительные точки соприкосновения», — рассказал политик.

Нагаспаев прокомментировал многократное увеличение утилизационного платежа за поставки автомобилей из России и Белоруссии в Казахстан и заявил, что решение было принято в зеркальном порядке. По его словам, Астана в течение долгого времени рассматривала возможность введения утильсбора.

«Мы открыты, и я очень нахожусь в тесном партнерстве с министром [промышленности и торговли России Антоном] Алихановым», — резюмировал чиновник.

В январе 2026 года Министерство промышленности и строительства Казахстана заявило о планах ввести ответный утилизационный сбор на автомобили из РФ с целью защиты отечественных производителей. Как заявили в ведомстве, действия России и Белоруссии противоречат статьям 454 и 456 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), потому что автомобили, изготовленные в Казахстане, являются товарами ЕАЭС.

8 мая Казахстан увеличил утильсбор на автомобили из России в десятки раз. В случае объема двигателя от одного до двух литров, то есть самые распространенные легковые автомобили, базовая ставка платежа составляет 216 тысяч тенге (34,6 тысячи рублей).