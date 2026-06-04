ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:18, 4 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В Казахстане допустили послабление в отношении товаров из России

Нагаспаев рассказал о переговорах Казахстана с Минпромторгом РФ по ослаблению утильсбора
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФ-2026ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Владимир Пирогов / РИА Новости

Министерство промышленности и строительства Казахстана ведет переговоры с министерством промышленности и торговли России по возможному ослаблению утильсбора для российских автомобилей на территории республики. С таким заявлением выступил глава ведомства Ерсайын Нагаспаев в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Процесс [возможного пересмотра решения] всегда продолжается. Будем искать какие-то дополнительные точки соприкосновения», — рассказал политик.

Нагаспаев прокомментировал многократное увеличение утилизационного платежа за поставки автомобилей из России и Белоруссии в Казахстан и заявил, что решение было принято в зеркальном порядке. По его словам, Астана в течение долгого времени рассматривала возможность введения утильсбора.

«Мы открыты, и я очень нахожусь в тесном партнерстве с министром [промышленности и торговли России Антоном] Алихановым», — резюмировал чиновник.

В январе 2026 года Министерство промышленности и строительства Казахстана заявило о планах ввести ответный утилизационный сбор на автомобили из РФ с целью защиты отечественных производителей. Как заявили в ведомстве, действия России и Белоруссии противоречат статьям 454 и 456 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), потому что автомобили, изготовленные в Казахстане, являются товарами ЕАЭС.

8 мая Казахстан увеличил утильсбор на автомобили из России в десятки раз. В случае объема двигателя от одного до двух литров, то есть самые распространенные легковые автомобили, базовая ставка платежа составляет 216 тысяч тенге (34,6 тысячи рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День второй. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    В Санкт-Петербурге построят новый мост через Неву

    Забег «Борись и побеждай» прошел на ПМЭФ

    Лавров оценил шансы диалога с Евросоюзом

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Мирра Андреева победила скандальную украинку в полуфинале «Ролан Гаррос». Россиянка впервые вышла в финал турнира Большого шлема

    Ида Галич назвала самую стильную российскую звезду

    Определен главный фаворит ЧМ-2026

    Варламов назвал причину отказа от интервью Дудю

    Лавров рассказал о планах Европы создать плацдарм против России

    Вован и Лексус высказались о правдивости ИИ

    В России отреагировали на идею расширить Евросоюз до 40 стран

    Женщина решила вернуть украденные деньги и погналась за вором с арбалетом

    Турист поужинал с семьей в ресторане на курорте Италии и не выжил

    ВСУ совершили массированную атаку близ Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok