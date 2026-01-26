Казахстан введет утильсбор для автомобилей из России

РИА Новости: Казахстан вводит ответный утилизационный сбор на автомобили из РФ

Власти Казахстана намерены ввести утилизационный сбор на автомобили и сельскохозяйственную технику, поставляемую из России и Белоруссии. Об этом в комментарии РИА Новости рассказали в Министерстве промышленности и строительства республики.

Представитель ведомства пояснил, что Москва и Минск при расчете утильсбора на автомобили, импортируемые из Казахстана, дополнительно к установленной в этих странах ставке утильсбора взимают разницу сумм таможенной пошлины, НДС и акцизов, уплаченных в Казахстане.

Такие действия противоречат статьям 454 и 456 Таможенного кодекса ЕАЭС, потому что автомобили, изготовленные в Казахстане, являются товарами ЕАЭС. Соответственно, утильсбор на российскую и белорусскую технику вводится для устранения дисбаланса между членами объединения, а сам платеж будет равен тому, что установлен российским правительством.

Отдельно Астана намерена пресечь практику, в рамках которой на казахстанские предприятия, производящие по лицензии российскую и белорусскую сельхозтехнику, поставляется уже готовая продукция. На такие поставки также будет распространяться повышенный сбор.

Для техники, которая производится в Казахстане или импортируется из Армении и Киргизии, входящих в ЕАЭС, а также стран за пределами объединения, ставка сбора не изменится.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов признал, что в правительстве не имеют возможности узнать, сколько заводов в стране занимаются утилизацией автомобилей. По его словам, текущий формат государственных реестров не позволяет установить, куда именно отправляются снятые с регистрации транспортные средства.

При этом в целом Алиханов считает утилизационный сбор эффективным в качестве защитной меры для отечественного автопрома даже с учетом общего обрушения авторынка в 2025 году.