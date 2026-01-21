Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:27, 21 января 2026Экономика

Утилизация автомобилей в России оказалась загадкой для властей

Минпромторг признал отсутствие данных о числе заводов по утилизации автомобилей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Количество заводов, которые занимаются утилизацией автомобилей в России, остается загадкой для властей из-за действующих правил ведения государственных реестров. Об этом со ссылкой на ответ главы Минпромторга Антона Алиханова депутату Госдумы Алексею Корниенко сообщают «Ведомости».

Он сослался, в частности, на постановление правительства конца 2020 года, которое регулирует формирование и ведение реестра лицензий, но не предусматривает выборки для заводов по утилизации.

Реестр лицензий, охватывающих деятельность по обращению отходов, не содержит параметров, позволяющих выделить нужную в данном случае категорию. Аналогичная ситуация имеет место с государственным реестром объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

В результате, констатировал министр, у государственных органов нет запрашиваемых сведений, и куда именно идут снятые с учета машины, они не знают. По данным МВД, в 2024 году в стране утилизировали 38,7 тысячи единиц автомобильного транспорта.

Материалы по теме:
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
14 октября 2025
Новые дорожные знаки, утильсбор и отмена автопродления водительских прав. Какие изменения ждут автомобилистов в 2026 году
Новые дорожные знаки, утильсбор и отмена автопродления водительских прав. Какие изменения ждут автомобилистов в 2026 году
1 января 2026

В Минпромторге подчеркивают, что для работы с автомобилями предприятие должно иметь лицензию на обращение с опасными отходами II-IV классов. Этот реестр есть в открытом доступе, но сколько его участников утилизируют машины, неизвестно.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что попытка привязать действующий в стране утилизационный сбор к предприятиям, выполняющим такие работы, бессмысленна. Он объяснил, что собранные средства идут на общие нужды государства и имеют опосредованное отношение непосредственно к процессу утилизации.

Юрист Лев Воропаев согласен с тем, что сбор вводили не для финансирования переработки автомобилей, а для поддержки отечественных производителей, которые в равных условиях не могут конкурировать с предложением иностранных производителей.

Ранее Алиханов указывал, что власти считают утильсбор эффективным в качестве защитной мерой для отечественного автопрома даже с учетом общего обрушения рынка в минувшем году. Он не исключил распространения аналогичных подходов и в других отраслях, одним из примеров чего станет технологический сбор для радиоэлектроники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о применении секретного оружия США

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Самообеспеченность России молоком оценили

    Трамп назвал США причиной существования Канады

    В Латвии вместо выступления россиян на Олимпиаде решили транслировать рекламу

    Гоблин похвалил Бузову и назвал ее умной

    Трамп снова не выговорил название Азербайджана

    Трамп заявил о значении США для планеты

    Трамп собрался встретиться в Давосе с не приехавшим туда Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok