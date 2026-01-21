Утилизация автомобилей в России оказалась загадкой для властей

Минпромторг признал отсутствие данных о числе заводов по утилизации автомобилей

Количество заводов, которые занимаются утилизацией автомобилей в России, остается загадкой для властей из-за действующих правил ведения государственных реестров. Об этом со ссылкой на ответ главы Минпромторга Антона Алиханова депутату Госдумы Алексею Корниенко сообщают «Ведомости».

Он сослался, в частности, на постановление правительства конца 2020 года, которое регулирует формирование и ведение реестра лицензий, но не предусматривает выборки для заводов по утилизации.

Реестр лицензий, охватывающих деятельность по обращению отходов, не содержит параметров, позволяющих выделить нужную в данном случае категорию. Аналогичная ситуация имеет место с государственным реестром объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

В результате, констатировал министр, у государственных органов нет запрашиваемых сведений, и куда именно идут снятые с учета машины, они не знают. По данным МВД, в 2024 году в стране утилизировали 38,7 тысячи единиц автомобильного транспорта.

В Минпромторге подчеркивают, что для работы с автомобилями предприятие должно иметь лицензию на обращение с опасными отходами II-IV классов. Этот реестр есть в открытом доступе, но сколько его участников утилизируют машины, неизвестно.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что попытка привязать действующий в стране утилизационный сбор к предприятиям, выполняющим такие работы, бессмысленна. Он объяснил, что собранные средства идут на общие нужды государства и имеют опосредованное отношение непосредственно к процессу утилизации.

Юрист Лев Воропаев согласен с тем, что сбор вводили не для финансирования переработки автомобилей, а для поддержки отечественных производителей, которые в равных условиях не могут конкурировать с предложением иностранных производителей.

Ранее Алиханов указывал, что власти считают утильсбор эффективным в качестве защитной мерой для отечественного автопрома даже с учетом общего обрушения рынка в минувшем году. Он не исключил распространения аналогичных подходов и в других отраслях, одним из примеров чего станет технологический сбор для радиоэлектроники.