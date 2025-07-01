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13:09, 1 июля 2025Экономика

Эффективность утильсбора для защиты авторынка в России оценили

Алиханов: Утильсбор доказал эффективность как защитная мера для автопрома РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Утилизационный сбор доказал свою эффективность как защитная мера внутреннего рынка в автопроме. Эффективность этой меры для защиты авторынка оценил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его слова приводит «Интерфакс».

По словам министра, утильсбор неплохо показал себя в условиях высокого риска демпинга со стороны зарубежных автопроизводителей. Этот механизм позволил развивать собственное производство автомобилей.

«Помимо того, что мы получаем дополнительные источники доходов, мы все-таки стимулируем собственное производство. И здесь думается, что аналогичные подходы можно было бы рассмотреть и в других отраслях», — добавил Алиханов.

На встрече с отечественными предпринимателями президент РФ Владимир Путин объяснил, что утилизационный сбор на автомобили ввели в России, чтобы поддержать местных производителей машин, не нарушая международные требования. Путин отметил, что за рубежом автопроизводители тоже получают господдержку. Признав, что поначалу это может сказываться на цене, президент оценил ситуацию словами «это период становления, надо поддержать».

С 1 октября 2024 года цены утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники увеличили на 70-85 процентов, запланировав ее рост на 10-20 процентов в каждом следующем.

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