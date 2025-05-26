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19:05, 26 мая 2025Экономика

Путин объяснил введение утильсбора в России

Путин объяснил введение утильсбора стремлением поддержать российский автопром
Дмитрий Воронин

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Утилизационный сбор на автомобили ввели в России, чтобы поддержать местных производителей машин, рассказал на встрече с отечественными предпринимателями президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, речь идет о способе сделать это, не нарушая международные требования. Путин отметил, что за рубежом автопроизводители тоже получают господдержку. Признав, что поначалу это может сказываться на цене президент оценил ситуацию словами «это период становления, надо поддержать».

«Инструменты поддержки могут быть совершенно цивилизованные и даже норм ВТО нарушать не будут», — поделился он.

С 1 октября 2024 года цены утильсбор для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также спецтехники повысили в России на 70-85 процентов, запланировав ее рост на 10-20 процентов в каждом следующем. При вступлении изменений в силу отмечалось, что они не коснутся тех, кто привозит в страну машины с двигателем объемом меньше трех литров для личного пользования.

Рост цен на авто вкупе с удорожанием автокредитов из-за высокой ключевой ставки привел в начале года к резкому снижению продаж в отрасли. В апреле месяц к месяцу авторынок перешел к росту. Первичные продажи выросли на 28 процентов, вторичные — почти на 14 процентов.

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