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07:32, 14 января 2025Экономика

Автомобили в России резко подорожали

«Ъ»: С начала 2025 года автомобили в России подорожали на 1,5-5 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

С начала 2025 года новые легковые автомобили в России подорожали на 1,5-5 процентов. Об этом со ссылкой на представителей рынка сообщает «Коммерсантъ».

По словам исполнительного директора «Автостат» Сергея Удалова, главным фактором такого резкого подорожания выступает повышение утилизационного сбора, которое продолжает постепенно учитываться в стоимости автомобиля. Сейчас в цены еще не полностью заложена осенняя индексация, которую дополняют колебания курса рубля.

«Происходит отмена акций и скидок, при этом изменяются цены на новый модельный год. По некоторым моделям изменение цены — до четыре-пяти процентов», — пояснил он.

Сильнее всего дорожают автомобили брендов, у которых на конец года оставались незначительные запасы на складах. У тех продавцов, которые пополнили ассортимент перед началом года, не так критично меняется цена машин, добавил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Помимо утильсбора и курса на ценовую политику влияют положение автопроизводителя на российском рынке и его дальнейшие планы в стране, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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Ряд дилеров и экспертов ждут дальнейшего роста цен из-за инфляции, утильсбора, курса валюты и высокой ставки. Подорожание затронет все бренды, меньше всего оно повлияет на марки с высокой локализацией производства в России, отметил директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предполагают, что по итогам января-февраля машины могут подорожать не менее чем на 10 процентов.

В Комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) полагают, что по итогам 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России могут сократиться на 15 процентов в годовом выражении и опуститься до уровня в 1,4 миллиона единиц. В Комитете уточнили, что в прошлом году в России удалось продать в общей сложности 1,47 миллиона новых легковых и LCV (легких коммерческих) автомобилей. Достигнутый результат превысил показатель за 2023 год на 56 процентов.

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