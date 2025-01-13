Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 13 января 2025Экономика

Российскому авторынку спрогнозировали падение до уровня 2016 года

«Известия»: Продажи машин в России могут упасть до 1,4 млн штук в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

По итогам 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России могут сократиться на 15 процентов в сравнении с показателем 2024-го и опуститься до уровня в 1,4 миллиона единиц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз аналитиков Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В Комитете уточнили, что в прошлом году в России удалось продать в общей сложности 1,47 миллиона новых легковых и LCV (легких коммерческих) автомобилей. Речь идет о поставках без учета альтернативных каналов поставок. Достигнутый результат превысил показатель за 2023 год на 56 процентов.

Материалы по теме:
«Худший год за последние 50 лет» Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
«Худший год за последние 50 лет»Западные автогиганты теряют миллиарды из-за России и Китая. Как они хотят выйти из кризиса?
27 декабря 2024
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

В 2016 году реализация новых легковушек и LCV в России составила 1,43 миллиона единиц. Таким образом, в случае реализации прогноза Комитета автопроизводителей АЕБ продажи этих видов машин в стране могут опуститься ниже уровня 2016 года.

Заметному снижению продаж новых автомобилей в России в 2025 году может поспособствовать в том числе резкое повышение утильсбора. В конце октября 2024-го его подняли на 70-85 процентов в зависимости от технических характеристик ввозимых машин. В начале 2025-го планку в очередной раз повысили. Ожидается, что вплоть до 2030 года утильсбор будет повышаться каждое 1 января на 10-20 процентов. Это обстоятельство неизбежно приведет к удорожанию новых машин в России, сходятся во мнении эксперты.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров рассказал о зачистке Белгородской области от ВСУ. Позднее он изменил пост с подробностями боев

      В Британии заявили об ускорении российского наступления

      Дрон-камикадзе ВСУ ударил по машине с россиянкой и годовалым ребенком внутри

      В Великобритании предупредили о провале и унижении в случае отправки войск на Украину

      Российский бизнесмен тестировал прицел-тепловизор и случайно выстрелил в сына

      Вице-канцлеру МИД Эстонии запретили въезд в Россию

      Французские военнослужащие раскрыли данные о ядерном оружии из-за фитнес приложения

      В Сумской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

      Раскрыта стоимость выступления итальянского певца Pupo на корпоративе в России

      Волочкова откроет собственный балетный центр в другой стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше