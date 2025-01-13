Российскому авторынку спрогнозировали падение до уровня 2016 года

«Известия»: Продажи машин в России могут упасть до 1,4 млн штук в 2025 году

По итогам 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России могут сократиться на 15 процентов в сравнении с показателем 2024-го и опуститься до уровня в 1,4 миллиона единиц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз аналитиков Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В Комитете уточнили, что в прошлом году в России удалось продать в общей сложности 1,47 миллиона новых легковых и LCV (легких коммерческих) автомобилей. Речь идет о поставках без учета альтернативных каналов поставок. Достигнутый результат превысил показатель за 2023 год на 56 процентов.

В 2016 году реализация новых легковушек и LCV в России составила 1,43 миллиона единиц. Таким образом, в случае реализации прогноза Комитета автопроизводителей АЕБ продажи этих видов машин в стране могут опуститься ниже уровня 2016 года.

Заметному снижению продаж новых автомобилей в России в 2025 году может поспособствовать в том числе резкое повышение утильсбора. В конце октября 2024-го его подняли на 70-85 процентов в зависимости от технических характеристик ввозимых машин. В начале 2025-го планку в очередной раз повысили. Ожидается, что вплоть до 2030 года утильсбор будет повышаться каждое 1 января на 10-20 процентов. Это обстоятельство неизбежно приведет к удорожанию новых машин в России, сходятся во мнении эксперты.