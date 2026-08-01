Карета скорой помощи столкнулась с иномаркой в Москве и попала на видео

На улице Кантемировская в Москве карета скорой помощи столкнулась с иномаркой

На юге Москвы карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и попала на видео. Об этом говорится в Telegram-канале «112».

Уточняется, что авария произошла на улице Кантемировская. Известно, что один человек пострадал — речь идет о фельдшере. О его состоянии не сообщается. Иномарка и автомобиль скорой помощи получили повреждения передней части.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в храме Василия Блаженного в Москве. Площадь пожара составила десять квадратных метров, в настоящее время он уже локализован.