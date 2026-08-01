Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:39, 1 августа 2026Россия

Карета скорой помощи столкнулась с иномаркой в Москве и попала на видео

На улице Кантемировская в Москве карета скорой помощи столкнулась с иномаркой
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

На юге Москвы карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и попала на видео. Об этом говорится в Telegram-канале «112».

Уточняется, что авария произошла на улице Кантемировская. Известно, что один человек пострадал — речь идет о фельдшере. О его состоянии не сообщается. Иномарка и автомобиль скорой помощи получили повреждения передней части.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в храме Василия Блаженного в Москве. Площадь пожара составила десять квадратных метров, в настоящее время он уже локализован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Маск отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне. Чего хотел украинский лидер?
    Карета скорой помощи столкнулась с иномаркой в Москве и попала на видео
    Россия сорвала поставку техники для ВСУ
    Невролог назвала появляющийся по утрам симптом проблем с сосудами
    Россиянам назвали последствия утомления водителей
    Двоих россиян заподозрили в госизмене
    ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по Киеву
    Россия нарастила поставки вооружений и техники
    Названа позиция России по переговорам с Украиной
    Взрыв возле танкера прогремел у берегов Омана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok