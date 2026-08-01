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11:09, 1 августа 2026 (обновлено: 11:55, 1 августа 2026)Путешествия

В Таиланде местные жители призвали казнить расправившихся с россиянами преступников

В Таиланде призвали казнить подозреваемых в расправе над россиянами Понга и Тхонга
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @ThaiPBSWorld

В Таиланде разгневанные местные жители призвали казнить преступников, подозреваемых в расправе над двумя россиянами — Романом и Дианой — и тайской семьей из трех человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что утром 1 августа толпа недовольных тайцев собралась у полицейского участка, в котором держат двух подозреваемых — Понга и Тхонга. Последние признались в содеянном и показали места захоронения своих жертв. В настоящее время найденные останки отправлены в Институт судебно-медицинской экспертизы при центральном полицейском госпитале в Бангкоке.

Когда Понга и Тхонга вывели из участка для поездки в суд, толпа местных начала прорываться к ним, расталкивая журналистов. Они требовали казнить виновных, поскольку «таких нельзя оставлять в живых».

Полиция также допросила тайку, которая жила рядом с тремя другими жертвами. По ее словам, Понг «насиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у ее связанных по рукам и ногам родителей». После этого преступник применил пистолет и расправился с семейством, захоронив их там же, где позже нашли брата и сестру из России.

Адвокат подсудимых рассказал, что по обоим делам Понгу и Тхонгу грозит максимальная мера наказания — смертная казнь.

Ранее похитители детей из России в Таиланде признались в расправе над ними. О пропаже брата и сестры Назимовых, эмигрировавших из России в Таиланд около пяти лет назад, стало известно 26 июля.

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