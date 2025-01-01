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01:04, 1 января 2025Экономика

В России повысились ставки утильсбора

С 1 января 2025 года утильсбор вырос
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

С 1 января 2025 года в России произошло очередное повышение утилизационного сбора на автомобили. Долгосрочная шкала индексации установлена по решению правительства.

Ожидается, что утильсбор будет повышаться каждое 1 января вплоть до 2030 года в среднем на 10-20 процентов. Для автомобилей с объемом двигателя менее 1 литра ставка сбора составляет теперь 180 200 рублей (плюс 30 000 рублей), с объемом от одного до двух литров — 667,4 тысячи рублей (плюс 111,2 тысячи), с объемом от двух до трех литров — 1 875 400 рублей (плюс 312 600 рублей), с объемом от 3 до 3,5 литра — 2 153 400 рублей (плюс 179 400 рублей), с объемом свыше 3,5 литра — 2 742 200 рублей (плюс 457 тысячи рублей). Проще говоря, это значит, что машины подорожают еще больше, ведь дилеры закладывают утильсбор в окончательную цену.

Для тех, кто ввозит машины в страну для себя, пока ничего не поменяется. В 2025 году льготный утильсбор на автомобиль, ввезенный для личного пользования, составит: на автомобиль до трех лет — 3400 рублей, а на машины возрастом от трех до пяти лет — 5200 рублей. Коммерческий утиль сбор для физлиц с 1 января 2025 года составляет 1 875 400 рублей (на 290 тысяч больше, чем в 2024-м).

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов предупреждал, что 2025 год станет испытанием для российского авторынка. Он напомнил, что нынешняя стратегия развития российского автопрома подразумевает достижение планки в 1,577 миллиона единиц для внутреннего рынка в следующем году. Из этих объемов подавляющую часть (1,3 миллиона) составят легковые машины, чуть менее 100 тысяч — легкие коммерческие автомобили (LCV). Что касается объемов производства, то они утверждены на уровне почти в 1,1 миллиона единиц, резюмировал министр.

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