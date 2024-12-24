Российскому авторынку спрогнозировали тяжелые времена

Глава Минпромторга Алиханов: следующий год станет тяжелым для авторынка России

Следующий год будет для российского авторынка и отечественных концернов сложнее завершающегося 2024-го. Такой прогноз дал глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

В 2025 году санкционное давление на российский авторынок со стороны западных стран будет усиливаться. На этом фоне макроэкономический климат в РФ будет стремительно меняться. Уже в конце 2024 года отмечается определенное охлаждение потребительского спроса на новые автомобили вместе со снижением объемов кредитования на фоне резкое повышения утильсбора. «Отрасли необходимо подстраиваться под стремительно меняющиеся реалии», — отметил Алиханов.

Он напомнил, что нынешняя стратегия развития российского автопрома подразумевает достижение планки в 1,577 миллиона единиц для внутреннего рынка в следующем году. Из этих объемов подавляющую часть (1,3 миллиона) составят легковые машины, чуть менее 100 тысяч — легкие коммерческие автомобили (LCV). Что касается объемов производства, то они утверждены на уровне почти в 1,1 миллиона единиц, резюмировал министр.

В настоящее время на российском авторынке доминируют китайские производители. В январе-ноябре 2024 года, согласно данным «Автостата», поставки новых машин из КНР в РФ увеличились на 80 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 848 тысяч штук. За это время доля автомобилей китайского производства на российском рынке выросла с 50,1 процента до почти 60 процентов. По итогам всего года в агентстве прогнозируют, объемы китайского экспорта превысят планку в 900 тысяч единиц.