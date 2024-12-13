Шансы китайских брендов продать в России миллион автомобилей оценили

«Автостат»: в 2024 году в РФ будет продано больше 900 тысяч китайских машин

В 2024 году продажи китайских автомобилей в России не дойдут до миллиона единиц, но превысят 900 тысяч. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, с января по ноябрь в РФ реализовали 848 тысяч новых легковых машин китайских брендов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост оценивается в 80 процентов.

Кроме того, доля автомобилей китайского производства на российском рынке выросла за год с 50,1 процента до почти 60 процентов.

Самыми популярными у россиян марками китайских легковушек остаются Haval, Chery, Geely и Changan. На долю этих четырех суммарно приходится 66 процентов от всего объема реализации автомашин из КНР.

Ранее сообщалось, что в октябре поставки китайских автомобилей в РФ резко снизились. Причем до трехмесячного минимума. На тот момент с начала года Китай поставил в РФ легковых автомобилей на 12,4 миллиарда долларов.

При этом российские таксисты констатировали, что век китайских автомобилей оказывается намного короче, чем у их европейских и корейских аналогов. Большую часть машин из КНР приходится списывать уже после 150 тысяч километров пробега.