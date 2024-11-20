Ввоз китайских машин в Россию упал

В октябре поставки китайских автомобилей в Россию снизились на 16 процентов

В октябре поставки китайских автомобилей в Россию упали. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

Ввоз машин из Китая снизился до трехмесячного минимума. В октябре показатель уменьшился на 16 процентов, до 1,5 миллиарда долларов. При этом в годовом выражении импорт показал рост на 17 процентов. На этом фоне доля России в китайском экспорте сократилась с 20,8 до 18,05 процента.

С начала года Китай поставил на российский рынок легковых автомобилей на 12,4 миллиарда долларов — в годовом выражении импорт вырос почти на треть. Россия остается крупнейшим экспортным рынком для автомобилей из КНР, опережая Бельгию с показателем в 6,5 миллиарда долларов.

Сокращение поставок объясняют повышением утилизационного сбора. В рамках первого этапа долгосрочной шкалы индексации с 1 октября он увеличился на 70-85 процентов. С начала следующего года он вырастет еще на 10-20 процентов.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов предупредил, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2025 году могут сократиться по отношению к 2024 году в диапазоне от 21 до 30 процентов (1,3-1,4 миллиона машин). К таком результату приведет дальнейшее повышение ключевой ставки. Соколов уточнил, что при резком падении продажи снизятся год к году на 300-400 тысяч машин. «Я уверен, что рынок и легковых, и коммерческих автомобилей будет сокращаться», — сказал он.