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09:38, 23 июля 2026 (обновлено: 09:47, 23 июля 2026)Бывший СССР

Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему

Губернатор Черниговской области Чаус: Украинцам стоит готовиться к худшему
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинцам стоит готовиться к худшему предстоящей зимой. Об этом заявил губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус, передает «Страна.ua».

«Я считаю, что мы, как по всем направлениям, должны готовиться к худшему сценарию», — рассказал Чаус.

По его словам, будущая зима может стать худшей для Украины.

Ранее новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, где депутаты проголосовали за его назначение на должность главы кабмина.

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