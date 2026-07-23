Глава Черниговской области призвал украинцев готовиться к худшему

Губернатор Черниговской области Чаус: Украинцам стоит готовиться к худшему

Украинцам стоит готовиться к худшему предстоящей зимой. Об этом заявил губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус, передает «Страна.ua».

«Я считаю, что мы, как по всем направлениям, должны готовиться к худшему сценарию», — рассказал Чаус.

По его словам, будущая зима может стать худшей для Украины.

Ранее новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, где депутаты проголосовали за его назначение на должность главы кабмина.