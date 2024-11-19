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17:49, 19 ноября 2024Экономика

В «АвтоВАЗе» спрогнозировали резкое падение продаж легковых автомобилей в России

Соколов: продажи легковых автомобилей в РФ могут упасть в 2025 году на 21-30 %
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2025 году могут сократиться по отношению к 2024 году в диапазоне от 21 до 30 процентов (1,3-1,4 миллиона машин), если ключевая ставка будет расти. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, такое развитие событий прогнозируется в том случае, если продолжится рост ключевой ставки Центробанка. Топ-менеджера цитирует ТАСС.

Соколов уточнил, что при резком падении продажи снизятся год к году на 300-400 тысяч машин. «Я уверен, что рынок и легковых, и коммерческих автомобилей будет сокращаться», — сказал он, указав, что падение от планов на текущий месяц наблюдается в пределах 25-30 процентов, что с небольшим отставанием соответствует уровням продаж ноября 2023 года.

Продажи российского автоконцерна по итогам года будут зависеть от решения и сигналов ЦБ по ставке, а таргетирование «в среднесрочной перспективе однозначно негативно скажется на рынке и производственных планах», поскольку поддерживать заданные темпы производства «в следующем году при такой ключевой ставке просто невозможно», резюмировал руководитель.

По итогам предыдущего месяца продажи автомобилей Lada в России выросли на 3,3 процента в сравнении с сентябрьским показателем и на 4,8 процента в годовом выражении, достигнув уровня в 42 875 единиц.

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