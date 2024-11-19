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13:19, 19 ноября 2024Экономика

Набиуллина назвала предположительные сроки начала снижения ключевой ставки

Набиуллина допустила начало снижения ключевой ставки в 2025 году
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарной сессии в Госдуме, допустила начало снижения ключевой ставки в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

Говоря о предположительных сроках, в которые Центробанк может приступить к уменьшению показателя, глава регулятора отметила, что речь может идти о 2025 годе, в случае если «не будет никаких дополнительных внешних шоков».

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ допускает новое повышение ключевой ставки с нынешнего 21 процента до конца текущего года, поскольку ситуация с инфляцией пока не показывает значительного улучшения. Регулятор на прошлой неделе опроверг готовность уменьшить ставку уже весной, уточнив, что конкретные сроки трудно предсказать заранее, а в случае стабилизации ситуации с инфляцией денежно-кредитная политика будет меняться плавно, без резкого снижения.

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