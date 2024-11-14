В Банке России пообещали обойтись без резкого снижения ключевой ставки

В ЦБ РФ пообещали плавное снижение ключевой ставки после обуздания инфляции

Банк России при стабилизации ситуации с инфляцией будет менять денежно-кредитную политику (ДКП) плавно, чтобы избежать резкого отклонения спроса от предложения. Об этом заявил директор профильного департамента регулятора Андрей Ганган, которого цитирует «Интерфакс».

По словам представителя ЦБ, после обуздания роста цен ставку не будут снижать одномоментно. Учитывать при принятии соответствующих решений обещают в том числе прогноз потенциального роста спроса, связанного с использованием накопленных россиянами сбережений, что позволит избежать повторения нынешнего положения дел с несоответствующим возможностям производства товаров и услуг уровнем спроса.

Ранее ситуацию с подорожанием молочной продукции объяснили в России ростом себестоимости производства, опережающим темпы увеличения цен их реализации, а также ростом ставок по кредитам, последовавший за увеличением ключевой ставки Центробанка. На фоне этой, а также ряда других тревожных тенденций, аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили, что, если к середине 2025 года ключевая ставка не опустится с нынешнего 21 процента до 15-16 процентов, экономике может грозить стагфляция.

Банк России допускает новое повышение ключевой ставки до конца текущего года, поскольку ситуация с инфляцией пока не показывает значительного улучшения. Регулятор опроверг готовность снизить ставку уже весной, уточнив, что конкретные сроки трудно предсказать заранее. Согласно оценкам аналитиков, ставка не опустится ниже отметки в 11 процентов в ближайшие три года.