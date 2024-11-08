Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:18, 8 ноября 2024Экономика

В России объяснили ситуацию с ценами на молоко и масло

В «Союзмолоке» объяснили изменение цен ростом себестоимости производства
Дмитрий Воронин

Фото: Debby Hudson / Unsplash

Ситуация с ценами на молочную продукцию в России объясняется ростом себестоимости производства, включая расходы на зарплаты, корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования, следует из поступившего в «Ленту.ру» комментария гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова.

При этом отмечается, что себестоимость производства продуктов растет быстрее цен их реализации. Еще одним важным фактором повышения затрат является рост ставок по кредитам, последовавший за увеличением ключевой ставки Центробанка.

Ранее в пятницу стало известно, что молоко за неделю подорожало на 0,9 процента, сметана — на 1 процент, а сливочное масло прибавило в цене 1,4 процента (с начала года — 27,47 процента, уточнили в Росстате).

По словам Белова, спрос на молочную продукцию опережает темпы наращивания ее производства в России в последние два года, что связано, в частности, с ростом реально располагаемых доходов населения. По его словам, потребление молока в РФ в 2024-м вырастет примерно на пять процентов, а объемы его производства увеличатся только на два процента. Положение дел скорректируют при помощи импорта.

Специалист указал, что наблюдающаяся осенью ценовая динамика на молочном рынке стабилизируется по мере восстановления баланса спроса и предложения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кулеба рассказал, что до начала СВО нашел у Байдена документ о судьбе Украины. О чем в нем говорилось?

      Во время мастер-класса в Москве на шестилетнюю девочку упал стол

      Врач предупредил об опасности переедания после долгого голодания

      Орбан пообещал несколько сюрпризов для ЕС

      Критическая инфраструктура повреждена в Сумской области

      В грибе-паразите обнаружили вещество против рака

      Российский певец бросил жену по телефону ради любовницы

      Турист полетел в Турцию, поссорился с подругой и был найден бездыханным в день рождения

      Пытавшимся продать оборудование для создания оружия массового поражения вынесли приговор

      Россиян из-за беспорядков призвали не ездить в Амстердам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше