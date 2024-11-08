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19:42, 8 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали о росте цен к началу ноября

Годовая инфляция в России замедлилась до 8,53 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Недельная инфляция в РФ составила с 29 октября по 5 ноября 0,19 процента против 0,27 процента неделей ранее. Об этом рассказали в Росстате.

С начала года цены в стране выросли на 6,75 процента. Как уточняет «Интерфакс», согласно методике, которую использует при подсчетах Минэкономразвития, инфляция к началу ноября замедлилась до 8,53 процента с 8,61 процента по итогам предыдущей недели.

За указанный период в России на 1,4 процента подорожало сливочное масло, на 1 процент — сметана, на 0,9 процента — молоко пастеризованное, на 0,6 процента — яйца куриные. В среднем на 4 процента выросли цены на плодоовощную продукцию, при этом подешевели гречневая крупа (на 0,52 процента) и мясо кур (на 0,2 процента).

Согласно актуальному прогнозу Банка России, годовая инфляция в России достигнет в 2024 году 8-8,5 процента. Как сообщил на этой неделе вице-премьер РФ Александр Новак, рост цен составит восемь процентов или несколько ниже.

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