В России анонсировали замедление темпов роста цен

Новак: инфляция в РФ по итогам 2024 года составит 8 % или немного меньше

Темпы роста цен в России замедлятся до конца года, считает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, уровень инфляции по итогам 2024-го составит восемь процентов или несколько ниже. Об этом сообщает РИА Новости.

Зампред правительства отметил, что снижение показателя относительно июльского пика в 9,2 процента наблюдается уже сейчас, и анонсировал его дальнейшее уменьшение. «Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка», — сказал он.

Согласно актуальному прогнозу самого ЦБ, годовая инфляция в России достигнет 8-8,5 процента. Об этом регулятор сообщил после очередного повышения ключевой ставки, достигшей 21 процента годовых.

По данным Минэкономразвития РФ с 22 по 28 октября рост цен в стране ускорился с 8,52 процента до 8,61 процента. В рамках месяца инфляция в сегменте продовольственных товаров опередила непродовольственную сразу в четыре раза — 0,48 процента против 0,12 процента.