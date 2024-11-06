Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:22, 6 ноября 2024Экономика

В России анонсировали замедление темпов роста цен

Новак: инфляция в РФ по итогам 2024 года составит 8 % или немного меньше
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Темпы роста цен в России замедлятся до конца года, считает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, уровень инфляции по итогам 2024-го составит восемь процентов или несколько ниже. Об этом сообщает РИА Новости.

Зампред правительства отметил, что снижение показателя относительно июльского пика в 9,2 процента наблюдается уже сейчас, и анонсировал его дальнейшее уменьшение. «Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка», — сказал он.

Согласно актуальному прогнозу самого ЦБ, годовая инфляция в России достигнет 8-8,5 процента. Об этом регулятор сообщил после очередного повышения ключевой ставки, достигшей 21 процента годовых.

По данным Минэкономразвития РФ с 22 по 28 октября рост цен в стране ускорился с 8,52 процента до 8,61 процента. В рамках месяца инфляция в сегменте продовольственных товаров опередила непродовольственную сразу в четыре раза — 0,48 процента против 0,12 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД назвал последствия прихода Трампа к власти в США

      Россиян предупредили об опасности популярного вида транспорта зимой

      МИД заявил об отсутствии иллюзий относительно Трампа

      «С фамилией вам не очень повезло». Матвиенко посочувствовала замминистра здравоохранения России Владимиру Зеленскому

      Оценены последствия вспышки опасного вируса в Турции для поездок россиян

      В России оценили шансы ВСУ на успех при вторжении в Брянскую и Белгородскую области

      В России анонсировали замедление темпов роста цен

      На Венере обнаружили следы гигантского удара

      Украинские гособлигации подорожали до максимума с 2022 года

      Давка у раздевалки в российской школе попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше