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11:44, 21 июля 2026Культура

Директор Пьера Нарцисса попал в больницу из-за спора о наследстве с матерью певца

Продюсер Сергей Дворцов был госпитализирован из-за споров о наследстве Пьера Нарцисса
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: mapo_japan / Shutterstock / Fotodom

Бывший директор певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов был госпитализирован. Продюсер объясняет ухудшение самочувствия конфликтом с матерью артиста из-за наследства. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Я выехал на работу, после съемки вышел и потерял сознание. Кто-то из прохожих вызвал скорую, очнулся я уже в карете скорой помощи, когда меня везли в больницу, собственно, где я сейчас нахожусь», — рассказал Дворцов.

По словам Дворцова, у него была диагностирована тахикардия: «Пульс был практически за 130, то есть это уже практически предынфарктное состояние». Продюсер выразил уверенность в том, что ухудшение его самочувствия связано со спорами вокруг наследства Пьера Нарцисса с матерью певца.

«Вчера мне позвонила мать Нарцисса, начала выяснять со мной отношения. Из-за того, что, как оказалось, Нарцисс завещал мне из 130 миллионов рублей какую-то часть, буквально в радиусе 20-30 миллионов рублей, естественно, она начала на меня просто орать. Говорила, что я никто, звать меня никак, что споил ее сына, убил его», — пожаловался Дворцов.

В апреле Дворцов рассказывал о желании внебрачного сына Пьера Нарцисса записать кавер на главный хит артиста «Шоколадный заяц».

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