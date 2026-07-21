Директор Пьера Нарцисса попал в больницу из-за спора о наследстве с матерью певца

Продюсер Сергей Дворцов был госпитализирован из-за споров о наследстве Пьера Нарцисса

Бывший директор певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов был госпитализирован. Продюсер объясняет ухудшение самочувствия конфликтом с матерью артиста из-за наследства. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Я выехал на работу, после съемки вышел и потерял сознание. Кто-то из прохожих вызвал скорую, очнулся я уже в карете скорой помощи, когда меня везли в больницу, собственно, где я сейчас нахожусь», — рассказал Дворцов.

По словам Дворцова, у него была диагностирована тахикардия: «Пульс был практически за 130, то есть это уже практически предынфарктное состояние». Продюсер выразил уверенность в том, что ухудшение его самочувствия связано со спорами вокруг наследства Пьера Нарцисса с матерью певца.

«Вчера мне позвонила мать Нарцисса, начала выяснять со мной отношения. Из-за того, что, как оказалось, Нарцисс завещал мне из 130 миллионов рублей какую-то часть, буквально в радиусе 20-30 миллионов рублей, естественно, она начала на меня просто орать. Говорила, что я никто, звать меня никак, что споил ее сына, убил его», — пожаловался Дворцов.

В апреле Дворцов рассказывал о желании внебрачного сына Пьера Нарцисса записать кавер на главный хит артиста «Шоколадный заяц».