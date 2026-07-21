В российской колонии нашли контрабандиста в ошейнике с сюрпризом

В колонии Нижегородской области поймали кота с наркотиками в ошейнике

В Нижегородской области в исправительной колонии №17 (ИК-17) поймали кота-контрабандиста с наркотиками в ошейнике. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Нижнего Новгорода».

По данным канала, злоумышленники надели на кота тканевый ошейник, в который спрятали запрещенные вещества. Животное должно было незаметно пробраться в колонию и передать наркотики осужденным.

Правоохранители задержали кота, ошейник с веществами изъяли. Они осмотрели животное и, убедившись, что с ним все в порядке, отпустили на волю.

Ранее сообщалось, что Ивановский районный суд дал по пять лет лишения свободы двум мужчинам, пытавшимся передать в колонию наркотики. Один из них купил в магазине стрелу для арбалета и на ней закрепил наркотики, а второй совершил выстрел. Стрелу со свертком нашел дежурный.