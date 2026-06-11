Россиянин пустил в колонию стрелу из арбалета с сюрпризом

В Ивановской области мужчины пустили из арбалета в колонию стрелу с наркотиками

Ивановский районный суд дал по пять лет лишения свободы двум мужчинам, пытавшимся передать в колонию наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

Мужчин признали виновными по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Следствие и суд установили, что один из них купил в магазине стрелу для арбалета и на ней закрепил наркотики, а второй совершил выстрел. Стрелу со свертком нашел дежурный. Фигуранты признали вину.



Ранее сообщалось, что в Вологодской области двое мужчин получили условные сроки за снасти-самоловы, наркотики и карабин.