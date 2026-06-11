Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:36, 11 июня 2026Силовые структуры

Россиянин пустил в колонию стрелу из арбалета с сюрпризом

В Ивановской области мужчины пустили из арбалета в колонию стрелу с наркотиками
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Ивановский районный суд дал по пять лет лишения свободы двум мужчинам, пытавшимся передать в колонию наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

Мужчин признали виновными по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Следствие и суд установили, что один из них купил в магазине стрелу для арбалета и на ней закрепил наркотики, а второй совершил выстрел. Стрелу со свертком нашел дежурный. Фигуранты признали вину.
 
Ранее сообщалось, что в Вологодской области двое мужчин получили условные сроки за снасти-самоловы, наркотики и карабин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сделало заявление о массированной атаке ВСУ на регионы России

    Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером

    Названа причина ДТП с протаранившим толпу россиян автобусом

    Страны ЕС захотели лишить Каллас должности

    Названа истинная причина визита Си Цзиньпина в КНДР

    Москвичам рассказали о рекордной погоде на День России

    Раскрыт результат теста на трезвость протаранившего толпу россиян водителя автобуса

    Умеющая ходить по суше рыба-франкенштейн с большой пастью напугала власти

    Отношения Армении и России после выборов описали

    Появились новые данные о пожаре на российском НПЗ после атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok