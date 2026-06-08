Самоловы и сюрприз с наркотиками подвели двоих российских рыбаков под суд

Под Вологдой двое мужчин получили условные сроки за снасти-самоловы, наркотики и карабин

Под Вологдой 47-летний местный житель и 35-летний житель Великого Устюга получили условные сроки за снасти-самоловы, наркотики и карабин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Их действия квалифицировали по части 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Кроме того, первый фигурант признан виновным по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере»), а устюжанин — по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»).

Свою вину фигуранты признали полностью и раскаялись. Так, устюжанин получил 3 года и 10 месяцев лишения свободы условно, а 47-летний мужчина — 3,5 года лишения свободы условно. Суд назначил каждому испытательный срок 3 года. Решением суда снасти-самоловы и наркотики подлежат уничтожению, а карабин оставлен в отделении МВД. Ведомство определит его дальнейшую судьбу.

Как установил суд, в июне — октябре 2025 года обвиняемые нарушили правила рыболовства и установили восемь самоловящих крючковых снастей. С их помощью им удалось наловить более 40 стерлядей стоимостью 182 880 рублей. Также установлено, что 35-летний мужчина в прошлом был охотником. У него нашли карабин модели «Вепрь» с патронами и куст высушенной конопли.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону полиция раскрыла тайный икорный бизнес на 1,4 миллиона рублей.