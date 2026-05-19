12:19, 19 мая 2026

В российском городе раскрыт тайный икорный бизнес на миллионы рублей

В Ростове-на-Дону полиция изъяла сотни кг икры и деликатесов на 1,4 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Ростове-на-Дону полиция раскрыла тайный икорный бизнес на 1,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, местный житель наладил продажу икры разных рыб. Он арендовал помещение, а покупателей искал при помощи объявления в мессенджере. В результате правоохранители обнаружили более 300 килограммов красной икры, три килограмма черной икры, более 35 килограммов щучьей и 7 килограммов икры минтая.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

По словам официального представителя МВД России, на реке Дон полицейские и инспекторы Рыбоохраны провели рейд с использованием беспилотной авиации. В итоге в акватории Цимлянского водохранилища они пресекли незаконную добычу водных биологических ресурсов. В водоеме нашли и изъяли более 80 сетей и ловушек. Кроме того, правоохранители вернули в водоем более двух тысяч раков и более 150 рыб различных пород.

Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Ранее сообщалось, что пенсионера из Башкирии, который занимался незаконным выловом раков на озере Лабода, нашли при помощи дрона.

