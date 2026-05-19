Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 19 мая 2026Мир

В МИД России раскрыли возможную тему переговоров Путина в Пекине

Руденко заявил, что визит Трампа в Китай может стать темой переговоров Путина
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / POOL / РИА Новости

Итоги визита президента США Дональда Трампа в Китай могут стать одной из тем переговоров российского лидера Владимира Путина в Пекине. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«У нас очень широкая повестка переговоров с Китаем, включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что будут обсуждаться все вопросы», — ответил дипломат на вопрос, станет ли визит американского лидера одной из тем переговоров.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай рад приезду Путина в Пекин. По его словам, в ходе переговоров главы двух государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

Визит Путина в Китай пройдет с 19 по 20 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы очень серьезные ожидания от поездки главы государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    Звезда «Ворониных» сообщила о подготовке к операции

    Парикмахер показала прическу с отвалившимися после окрашивания волосами

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok