В МИД России раскрыли возможную тему переговоров Путина в Пекине

Руденко заявил, что визит Трампа в Китай может стать темой переговоров Путина

Итоги визита президента США Дональда Трампа в Китай могут стать одной из тем переговоров российского лидера Владимира Путина в Пекине. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, передает ТАСС.

«У нас очень широкая повестка переговоров с Китаем, включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что будут обсуждаться все вопросы», — ответил дипломат на вопрос, станет ли визит американского лидера одной из тем переговоров.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай рад приезду Путина в Пекин. По его словам, в ходе переговоров главы двух государств обсудят сотрудничество в разных сферах, а также региональные и международные вопросы.

Визит Путина в Китай пройдет с 19 по 20 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы очень серьезные ожидания от поездки главы государства.