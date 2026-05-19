Семикратная олимпийская чемпионка назвала главный стереотип о спортсменах

Ромашина: Многие думают, что если ты спортсмен, то не совсем далекий человек

Семикратная олимпийская чемпионка и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина раскрыла главный стереотип о спортсменах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Почему до сих пор многие думают, что если ты спортсмен, то не совсем далекий человек?» — заявила Ромашина. Тренер добавила, что все поменялось, но люди продолжают жить стереотипами.

Ромашина добавила, что по окончании карьеры у нее были варианты с уходом в политику. «Решила, что пока рановато. Немножко отбивают желание еще и диванные критики», — отметила бывшая синхронистка.

Ромашина заняла пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию в ноябре прошлого года. Помимо семи золотых медалей, спортсменка 21 раз побеждала на чемпионатах мира.