Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:56, 19 мая 2026Спорт

Семикратная олимпийская чемпионка назвала главный стереотип о спортсменах

Ромашина: Многие думают, что если ты спортсмен, то не совсем далекий человек
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Семикратная олимпийская чемпионка и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина раскрыла главный стереотип о спортсменах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Почему до сих пор многие думают, что если ты спортсмен, то не совсем далекий человек?» — заявила Ромашина. Тренер добавила, что все поменялось, но люди продолжают жить стереотипами.

Ромашина добавила, что по окончании карьеры у нее были варианты с уходом в политику. «Решила, что пока рановато. Немножко отбивают желание еще и диванные критики», — отметила бывшая синхронистка.

Ромашина заняла пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию в ноябре прошлого года. Помимо семи золотых медалей, спортсменка 21 раз побеждала на чемпионатах мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    Звезда «Ворониных» сообщила о подготовке к операции

    Парикмахер показала прическу с отвалившимися после окрашивания волосами

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok