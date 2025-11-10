Главный тренер сборной России по синхронному плаванию покинула пост спустя 27 лет работы

Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной страны. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист проработала на этой должности 27 лет. Теперь она станет советником председателя Федерации водных видов спорта России.

По информации ТАСС, Покровскую на посту главного тренера сменит семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Ее кандидатуру должно утвердить Министерство спорта.

Покровская тренировала сборную России с 1998 года. Под ее руководством национальная команда завоевывала все золотые медали на шести подряд Олимпиадах начиная с 2000 года. До игр-2024 россиянок не допустили.