14:25, 10 ноября 2025

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию покинула пост спустя 27 лет работы

Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская объявила об уходе с поста главного тренера сборной страны. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист проработала на этой должности 27 лет. Теперь она станет советником председателя Федерации водных видов спорта России.

По информации ТАСС, Покровскую на посту главного тренера сменит семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Ее кандидатуру должно утвердить Министерство спорта.

Покровская тренировала сборную России с 1998 года. Под ее руководством национальная команда завоевывала все золотые медали на шести подряд Олимпиадах начиная с 2000 года. До игр-2024 россиянок не допустили.

