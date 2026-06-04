Стоимость биткоина обвалилась

Стоимость биткоина опустилась ниже 62 тысяч долларов

Стоимость биткоина в четверг, 4 июня, резко обвалилась. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

Самая популярная в мире криптовалюта подешевела на 2,97 процента. Цены опустились ниже 62 тысяч долларов впервые за последние годы.

Достигнув рекордного уровня на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа (на максимуме цена криптовалюты взлетала до 126 198,07 доллара), токен начал стремительно дешеветь. На торгах в четверг стоимость падала до 61 335,75 доллара.

К моменту написания материала биткоин частично отыграл падение до 64 425,86 доллара. Это на 26,59 процента ниже, чем стоила криптовалюта с начала года.

Ранее легендарный инвестор Рэй Далио заявил, что биткоин не оправдал ожиданий как актив-убежище. По словам 76-летнего основателя и руководителя инвесткомпании Bridgewater, биткоину не хватает конфиденциальности, его котировки слишком связаны с динамикой акций технологических компаний, а капитализация значительно меньше, чем у золота.

