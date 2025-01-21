Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:13, 21 января 2025Экономика

Биткоин побил новый рекорд в день инаугурации Трампа

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась 109 тысяч долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Цена биткоина в день инаугурации президента США Дональда Трампа впервые в истории превысила 109 тысяч долларов, следует из торговых данных. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, это произошло из-за того, что инвесторы рассматривали последствия второго президентства Трампа для рынка криптовалют. Американский политик высказывался о том, что намерен сделать криптовалюты политическим приоритетом.

Ранее жена Дональда Трампа Мелания объявила о запуске собственной криптовалюты вслед за токеном своего мужа. После этого стоимость биткоина обвалилась ниже 100 тысяч долларов. Однако позднее цена криптовалюты на площадке восстановилась до отметки в 108,256 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп подписал указ об отмене 78 указов Байдена

      Еще один дом в российском городе загорелся после падения обломков БПЛА

      Биткоин побил новый рекорд в день инаугурации Трампа

      Названа причина нехватки пехоты у ВСУ

      Мужчина проснулся дома и наткнулся на пугающую картину

      Россиянка описала поход в супермаркет в Мексике фразой «жизнь не будет прежней»

      Бывшая секс-работница рассказала о самых странных просьбах клиентов

      Сенат Конгресса США утвердил Рубио на пост госсекретаря

      Трамп вернул в Белый дом красную кнопку

      Трамп попал в неловкую ситуацию во время инаугурации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше