Биткоин рекордно подорожал после падения

Coincap: Биткоин подорожал до 108,25 тысячи долларов

После резкого обрушения стоимости биткоина самая популярная криптовалюта подорожала до рекордных 108,25 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные Coincap.

Согласно данным сервиса, с начала торговой сессии токен подорожал более чем на 3,5 процента. На минимуме ее стоимость падала до отметки в 100,2 тысячи долларов. К моменту написания материала курс криптовалюты скорректировался до 107,6 тысячи долларов.

Днем ранее жена избранного президента США Дональда Трампа объявила о запуске собственной криптовалюты вслед за токеном своего мужа.

«Официальный мемкоин Мелании уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас», — заявила Мелания Трамп.

На фоне новостей стоимость биткоина обвалилась ниже 100 тысяч долларов, свидетельствуют данные площадки Binance. Позднее цена криптовалюты на площадке восстановилась до отметки в 108,256 тысячи долларов.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что криптовалюта дешевеет на фоне заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений учетной ставки. Еще одной причиной стала коррекционная фаза для самой популярной криптовалюты.