Биткоин обвалился после запуска криптовалюты Мелании Трамп

Биткоин упал ниже 100 тысяч долларов после запуска криптовалюты Мелании Трамп

Стоимость биткоина обвалилась ниже ста тысяч долларов вскоре после запуска мемкоина Мелании Трамп. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Так, 19 января в 23:00 мск стоимость первой криптовалюты составляла 106,42 тысячи долларов. Однако к 4:00 мск 20 января цена биткоина снизилась до 99,08 тысячи долларов.

Ранее жена избранного президента США Дональда Трампа объявила о запуске собственной криптовалюты после того, как Трамп сообщил о выпуске криптовалюты «мемкоин». «Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас», — заявила Мелания Трамп.