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04:44, 20 января 2025Экономика

Биткоин обвалился после запуска криптовалюты Мелании Трамп

Биткоин упал ниже 100 тысяч долларов после запуска криптовалюты Мелании Трамп
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Стоимость биткоина обвалилась ниже ста тысяч долларов вскоре после запуска мемкоина Мелании Трамп. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Так, 19 января в 23:00 мск стоимость первой криптовалюты составляла 106,42 тысячи долларов. Однако к 4:00 мск 20 января цена биткоина снизилась до 99,08 тысячи долларов.

Ранее жена избранного президента США Дональда Трампа объявила о запуске собственной криптовалюты после того, как Трамп сообщил о выпуске криптовалюты «мемкоин». «Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас», — заявила Мелания Трамп.

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