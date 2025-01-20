Биткоин обвалился после запуска криптовалюты Мелании Трамп

Стоимость биткоина обвалилась ниже ста тысяч долларов вскоре после запуска мемкоина Мелании Трамп. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
Так, 19 января в 23:00 мск стоимость первой криптовалюты составляла 106,42 тысячи долларов. Однако к 4:00 мск 20 января цена биткоина снизилась до 99,08 тысячи долларов.
Ранее жена избранного президента США Дональда Трампа объявила о запуске собственной криптовалюты после того, как Трамп сообщил о выпуске криптовалюты «мемкоин». «Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас», — заявила Мелания Трамп.