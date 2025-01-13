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20:57, 13 января 2025Экономика

Падение стоимости биткоина объяснили

Аналитик BitRiver Антонов: Биткоин дешевеет в ожидании снижения ставок в 2025-м
Вячеслав Агапов
СюжетКурс биткоина:

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Биткоин вошел в коррекционную фазу на фоне ожидания снижения ставок в 2025 году. Такое объяснение падению стоимости криптовалюты привел РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По словам эксперта, одна из причин удешевления популярной монеты — заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений учетной ставки.

Дополнительное давление на рынок оказали кадровые перестановки в регулирующих органах — отставки вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра и председателя CFTC Ростина Бенама, — добавил эксперт.

Сейчас покупатели контролируют рынок, и крупные игроки выкупают биткоин у розничных игроков, которые очень пугливые во время коррекций и готовы продавать криптовалюту при падении ее стоимости. Для восстановления роста стоимости токену нужно продержаться на уровне выше 90 тысяч долларов за единицу до 25 января.

«Для восстановления бычьего тренда биткоину необходимо преодолеть психологически важный уровень 100 тысяч долларов. Если активность покупателей останется низкой и не получится хорошего отскока в ближайшие дни, то коррекция может затянуться до конца марта с возможным падением до 82 тысяч долларов», — заявил Антонов.

В 2024 году цена биткоина выросла вдвое, на максимуме она превышала уровень в 100 тысяч долларов, благодаря чему криптовалюта оказалась одним из самых прибыльных активов. Однако в понедельник, 13 января, стоимость биткоина упала до двухмесячного минимума. Курс самой популярной криптовалюты опустился ниже 90 тысяч долларов.

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