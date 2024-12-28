Назван самый выгодный актив 2024 года

FinExpertiza: самым выгодным активом 2024 года оказался биткоин

Человек вложивший в начале года 100 тысяч рублей в биткоин, мог рассчитывать на увеличение этой суммы в 2,5 раза. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное FinExpertiza.

Таким образом, биткоин оказался самым выгодным активом в 2024 году. Следом за ним идет золото. За год оно выросло в цене в полтора раза. На третьем месте расположились банковские депозиты. За счет высокой ключевой ставки доходность по ним выросла почти до 20 процентов.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин подчеркнул, что скачок стоимости биткоина, который наблюдался после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа, мог быть только первой волной волной роста. Дальнейшая судьба этого цифрового актива будет зависеть от того, решатся ли новые власти США на создание обещанного Трампом криптовалютного резерва. Такую точку зрения высказал аналитик Федор Наумов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов высказался против того, чтобы использовать биткоин для хранения государственных резервов. Он напомнил, что речь идет об очень волатильном инструменте, которые не годится для того, чтобы вкладывать в него «государевы деньги».