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15:27, 26 декабря 2024Экономика

Силуанов высказался о вложении «государевых денег» в криптовалюты

Силуанов: криптовалюта слишком волатильна, чтобы хранить в ней госрезервы
Кирилл Луцюк
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Криптовалюта не подходит для того, чтобы хранить в ней государственные резервы. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его процитировала «Российская газета».

Силуанов отметил, что в США сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы использовать данный цифровой актив для хранения государственных резервов. «Но крипта — это очень волатильный инструмент. Не думаю, что следует вкладывать государевы деньги в актив, с которым непонятно, что будет завтра», — заметил он.

В то же время он признал, что если бы власти РФ в начале года вложили бы средства в биткоин, то «заработали бы на этом два конца». Иными словами, смогли бы удвоить капитал. Однако, как подчеркнул министр, государство должно сохранять деньги, а не рисковать ими.

17 декабря цена биткоина обновила очередной исторический максимум и дошла до 108 тысяч долларов. Аналитики отмечают, что стоимость этой криптовалюты почти непрерывно идет вверх с тех пор, как республиканец Дональд Трамп победил на выборах главы государства.

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