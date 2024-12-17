Стоимость биткоина достигла нового рекорда

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась $108 тыс

Стоимость биткоина во вторник снова обновила исторический максимум, достигнув 108 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

На бирже Binance криптовалюта дорожала на 2,43 процента, до 108,069 тысячи долларов. Сегодня же, рано утром, биткоин впервые поднялся выше 106 тысяч долларов.

После того как победителем на президентских выборах в США объявили Дональда Трампа, биткоин дорожает почти непрерывно. Так, отметку в 80 тысяч долларов он прошел чуть более месяца назад.

В то же время еще до начала нынешнего ралли криптовалюте предсказывали троекратный рост до 200 тысяч долларов к 2026 году. Такую оценку ее пикового значения ранее дал Зак Брэдфорд, гендиректор CleanSpark — компании, разрабатывающей программное обеспечение и проекты в области возобновляемых источников энергии.