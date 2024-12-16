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04:09, 16 декабря 2024Экономика

Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила 106 тысяч долларов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vasilis Chatzopoulos / Unsplash

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила 106 тысяч долларов, достигнув нового рекордного значения, следует из данных торгов.

По состоянию на 3:42 по московскому времени биткоин подорожал до 106,362 доллара.

Биткоин дважды за несколько часов обновил исторический максимум. Ранее его стоимость превысила 105 тысяч долларов.

До этого избранный президент США Дональд Трамп поздравил владельцев биткоина с рекордным подорожанием криптовалюты, попросив не благодарить его за это.

Республиканец во многом небезосновательно счел резкий рост биткоина своей заслугой. За месяц, прошедший с его победы на выборах в США, стоимость этого платежного средства выросла более чем треть и регулярно обновляла ценовые рекорды.

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