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02:33, 16 декабря 2024Экономика

Курс биткоина обновил максимум выше 100 тысяч долларов

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила $105 тыс.
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила 105 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом биткоин вновь обновил свой исторический максимум. Уточняется, что рост самой популярной в мире криптовалюты за 24 часа составил 3,65 процента.

Ранее в ходе торгов 5 декабря курс биткоина впервые в истории преодолел отметку в 100 тысяч долларов и в моменте превысил уровень в 103,3 тысячи. Как объяснил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, скачок биткоина — это всегда реакция на некоторую нестабильность. Также некоторая легализация криптовалюты оказала влияние на ее курс.

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