Курс биткоина обновил максимум выше 100 тысяч долларов

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила 105 тысяч долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Таким образом биткоин вновь обновил свой исторический максимум. Уточняется, что рост самой популярной в мире криптовалюты за 24 часа составил 3,65 процента.
Ранее в ходе торгов 5 декабря курс биткоина впервые в истории преодолел отметку в 100 тысяч долларов и в моменте превысил уровень в 103,3 тысячи. Как объяснил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, скачок биткоина — это всегда реакция на некоторую нестабильность. Также некоторая легализация криптовалюты оказала влияние на ее курс.