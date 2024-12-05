Стоимость биткоина впервые в истории превысила 100 тысяч долларов

Курс биткоина на бирже Binance достиг отметки в 103,3 тысячи долларов

В ходе торгов в четверг, 5 декабря, курс биткоина впервые в истории преодолел отметку в 100 тысяч долларов и в моменте превысил уровень в 103,3 тысячи. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

К 5:41 по московскому времени курс самой популярной в мире криптовалюты достиг 100,1 тысячи долларов, а спустя полтора часа оказался на уровне в 103,1 тысячи. Таким образом, за короткий промежуток времени котировки биткоина продемонстрировали рост на 3 тысячи долларов.

Накануне, 4 декабря, курс биткоина вплотную подобрался к психологической отметке в 100 тысяч долларов и в очередной раз преодолел уровень в 99 тысяч. В ходе торгов в четверг, 5 декабря, котировки самой популярной в мире криптовалюты прибавили в стоимости порядка 7,8 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс биткоина демонстрировал рост на протяжении всего ноября. За последний месяц осени котировки самой популярной в мире криптовалюты пробили ряд психологических отметок, а в ходе торгов 21 числа превысили отметку в 98 тысяч долларов.

Биткоин продолжает укрепляться после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые состоялись в начале месяца. До этого котировки криптовалюты долгие годы не могли преодолеть отметку в 74 тысячи долларов. Таким образом, за месяц биржевая стоимость биткоина увеличилась почти на 30 тысяч.