Биткоин установил новый рекорд

Стоимость биткоина на бирже Binance превысила 98 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 98 тысяч долларов, установив новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.

С начала торгов на бирже Binance стоимость самой популярной криптовалюты выросла до 98,153 тысячи долларов за единицу, прибавив 5,39 процента. На максимуме стоимость токена доходила до 98,308 тысячи долларов. Минимальная цена за 21 ноября составила 93,9 тысячи долларов.

Биткоин продолжает укрепляться после победы кандидата от Республиканской партии на президентских выборах в США — Дональда Трампа. До этого котировки биткоина долгие годы не могли преодолеть отметку в 74 тысячи долларов. После его победы курс самой популярной криптовалюты пробивает все новые и новые максимумы. Сперва 7 ноября токен превысил отметку в 76 тысяч долларов, а на следующий день преодолел планку в 77 тысяч.

Ряд аналитиков считает, что до конца года токен может вырасти в цене до 100 тысяч долларов. Как отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, потенциал для дальнейшего роста самой популярной криптовалюты остается значительным из-за активизации институционального сектора.

Биткоин — это спекулятивный продукт, который воспринимается определенным сообществом как тихая гавань, куда можно увести свои доходы во времена неопределенности. По мнению финаналитика Михаила Беляева, цену монеты разгоняет «неполная ясность того, чего ждать», поэтому курс криптовалюты ждет коррекция — такой исход событий он предрекал еще когда биткоин не подорожал до 80 тысяч.